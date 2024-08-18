Yine futbol yine kaos: Ali Koç korumalarıyla sahaya indi, ittirilerek yere düştü

Futbolda geçtiğimiz hafta başlayan yeni sezon da olaylı devam ediyor. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe'nin İzmir'de Göztepe'ye konuk olduğu maçın devre arasında sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, korumalarıyla sahaya indi.

Fenerbahçe'nin ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın devre arasında, saha kenarına inerek deplasman tribününün yanına giden Ali Koç'a ev sahibi tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Koç'un, deplasman tribününe giremeyen Fenerbahçeli taraftarlara destek için sahaya girdiği öne sürüldü.

İkinci yarı başladıktan sonra deplasman tribünden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Koç'u ittiren kişi gözaltına alındı

Koç'u iterek düşüren kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe başkanını ittiren kişinin akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı.

Sarı lacivertli futbolcu ve Fenerbahçe TV'den tepki

Fenerbahçe TV, Koç'un Göztepe maçında yaşadıklarının ardından tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek de maçından ardından yaptığı açıklamada, "Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor" dedi.

Göztepe Başkanı: Her türlü hakkımızı koruyacağız

Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak" ifadelerini kullandı.

Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Mourinho: Sahadaki hiçbir oyuncu ne olduğunu anlamadı

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un sahaya girmesi hakkında konuşan teknik direktör, "Sahadaki hiçbir oyuncu ne olduğunu anlamadı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: Suç duyurusunda bulunduk, süreci takip edeceğiz

Yaşananlara ilişkin Fenerbahçe Kulübü’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, maçın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için kulüp yöneticilerinin dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Koç ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan da taraftarların olduğu tribüne gittiği ve yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Devamında, taraftarın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Koç'un ve Kızılhan'ın yerlerine gitmek üzere olduğu ifade edilen açıklamada, "Hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur” denildi.

Saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenildiği kaydedilen açıklamada, "Elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken,

Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Maç 2-2 bitti

Süper Lig'in ikinci haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda ilk yarısını önde tamamladığı maçta, son dakikada yediği golle Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray maçında da sahaya inmiş, arbede çıkmıştı

Ali Koç, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta da sahaya girmişti.

Maçı stadda değil, başka bir yerde televizyondan izlediği öğrenilen Ali Koç, maç bitiminin ardından stada gelmiş, takımı ve teknik heyeti arkasına alıp sahaya çıkmıştı. Galibiyet pozu vermek için stadda Fenerbahçe bayrağı açılmıştı.

Buna müdahale etmek için bayrağa doğru hamle yapan Galatasaray'ın stat görevlisini, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu ve yardımcısı Emre Kartal’ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup darp etmişti. Polis olaya güçlükle müdahale etmişti.

Hemen sonrasında yine Ali Koç önde, yöneticiler arkada Fenerbahçe yönetimi sahayı terk etmek üzereyken Galatasaraylı bir yönetici, Ali Koç'un üstüne yürümüştü. Ali Koç, yöneticiyi "buradan çıkmazsan dayak yersin" diye tehdit etmişti. Bu sırada Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Galatasaraylı yöneticiye küfür edince Koç, Baki'nin boğazına sarılıp "Sus dedim sana" diye bağırmıştı. Görüntüler Baki'nin "bu kadar adamın içinde bana mı patlıyorsun başkan?" sorusuyla sona ermişti.

Yaşanan arbedede iddiaya göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un elini ısırmıştı. Daha sonra Ali Koç konuyla ilgili önce, “Bir Galatasaraylı yönetici benim elimi ısırabilir mi ya?” diye sormuş, sonra da “biri beni ısırdıysa da herhalde çok hafif ısırmış, hissetmedim” demişti.

Fenerbahçe yönetimi stadı komple terk etmek isterken bu sefer Galatasaraylı yöneticiler koridorda bekliyordu. Çevik kuvvetin araya girip müdahale ettiği kavgada iki kulübün yöneticileri birbirlerine vurmuş, küfürler savurmuştu.

23 Ağustos'a kadar hak mahrumiyeti cezası vardı

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası almıştı.

23 Mayıs'ta onanan cezanın tarihi, bu ayın 23'ünde bitiyordu.