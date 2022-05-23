Yine AKP'li belediye yine konser yasağı: Niyazi Koyuncu'nun konserine engel

Aynur Doğan ve Metin-Kemal Kahraman konserlerinin AKP'l belediyelerce yasaklanmasının ardından bir konser yasağı da Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'ya getirildi.

AKP'li Pendik Belediyesi Niyazi Koyuncu'nun Sahil Meydanı'ndaki konserde sahneye çıkmasını engelledi.

'Gerekçe belediyenin görüşlerini paylaşmaması'

Koyuncu engellemeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının “değer yargılarını ve görüşlerini”paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz.

Sevgiler

Niyazi Koyuncu"