Yılmazlar Ayakkabı işçileri Gaziantep’teki fabrika önünde basın açıklaması yaptı

Şanlıurfa OSB’de bulunan fabrikalarındaki makinelerin patron tarafından boşaltılmasından sonra ücretlerini hala alamayan Yılmazlar Ayakkabı işçileri bugün Gaziantep’teki fabrikanın önünde toplandı.

Aylardır maaşları ödenmeyen işçiler, fabrika önünde buluşarak bir basın açıklaması yaptılar.

PE Yılmazlar Ayakkabı İşçileri Komitesi kurarak mücadeleye devam eden işçiler, fabrika önünde yaptıkları açıklamada artık geçinemediklerini, aylardır evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını aktardılar. Patron Mehmet Yılmaz’dan, gasp edilen ücretlerini istediklerini belirten işçiler, sonuna kadar mücadelelerini devam ettireceklerini aktardılar.

Basın açıklamasında işçilerle birlikte bulunan Patronların Ensesindeyiz Ağı Avukatı Sefer Karademir de, Yılmazlar Ayakkabı şirketinin tasfiye edildiğini, patron Mehmet Yılmaz’ın Gaziantep’de Alfteks Terlik Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adında yeni bir şirket kurduğunu belirtti.

Patronun işçilere karşı kaçak güreşip işçileri oyaladığını belirten Karademir, işçilerin Urfa’ dan Antep’e kadar geldiğinde ise karşılarında muhatap bulamadığını, bu duruma karşı patron Mehmet Yılmaz’a karşı Yılmazlar Ayakkabı işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından işçiler “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları atarak mücadelelerinde kararlı olduklarını belirttiler.