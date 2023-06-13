Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu çıkışı: Niye bırakmak istemediğini anlatacağız

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bırakmak istemediğini bildiğini ifade ederek, "ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü’nün 2008 yılındaki raporunda açıkça yazıyor… Az sabır, çalışıyoruz, kelime kelime anlatacağız" dedi.

Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Niye bırakmadığı, niye bırakmak istemediği, 14 yıldır kaybetmesine rağmen niye hala alkışlandığı, itiraz edenlerin niye linç edildiği, ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü’nün 2008 yılındaki raporunda açıkça yazıyor… Az sabır, çalışıyoruz, kelime kelime anlatacağız."