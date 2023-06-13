Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade tartışma konusu oldu

Fatih Portakal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı 'pişkin' sözleri tepki çekti.

Haber Merkezi

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Portakal, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" dedi.

Portakal'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı, bu sözlerin bir gazeteci değerlendirmesi olamayacağı söylendi.

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