Yılmaz Özdil: Yeni CHP'nin misyonu Yeni Türkiye'ci AKP'yi iktidarda tutmaktır

Sözcü'den ayrılan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından CHP yönetimini hedef alan bir değerlendirme paylaştı.

Özdil, "Yeni CHP'nin tepesine paraşütle indirilenlerin amacı, partiyi partisizleştirmektir. Kimliksizleştirmektir" dedi, bu ekibin AKP'yi iktidarda tuttuğunu söyledi.

Özdil'in paylaşımının bir bölümü şöyle:

"Yeni CHP…

Guguk kuşudur.

Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk birinci defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… Yeni CHP'nin misyonu Yeni Türkiye'ci AKP'yi iktidarda tutmaktır.

Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları, tescilli ajanları, sorosçuları monte etmek… Gözümüzün içine baka baka “guguk kuşu operasyonu”dur.

Gaflet değildir.

Dalalettir.

Alt kadrolardaki insanlar Mustafa Kemal Türkiyesi ve devrimlerini korumak için çırpınırken, Yeni CHP'nin tepesine paraşütle indirilenlerin amacı, partiyi partisizleştirmektir. Kimliksizleştirmektir.

“Ne yaparsak yapalım kazanamıyoruz” duygusunu, “yenilgiyi kanıksama” duygusunu, Atatürkçü seçmenin zihninde kökleştirmektir.

Üstelik tüm bunları… CHP'yi yuvası olarak bilenlerin, adeta ana şefkatiyle sahip çıkanların, sevgisini, fedakarlığını, sömürerek yapmaktır.

Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk ikinci defa,belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.

“Sen kim oluyorsun da, bize bunları söylüyorsun” diyenler olabilir… İzah edeyim.

Gençliğe Hitabe'den aldığım yetkiyle söylüyorum.

–

Tıpış tıpış değil…

Defolup gideceksiniz kardeşim!"