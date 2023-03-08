Yılmaz Özdil: 'Kılıçdaroğlu beni aradı...'

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığını açıklamıştı.

Görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne süren Özdil, ''‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?'' ifadelerini kullanmıştı.

Özdil bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.

Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım."