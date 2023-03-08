Sözcü TV'de bir istifa daha

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.

medyatava.com'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.

Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.