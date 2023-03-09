Yılmaz Özdil duyurdu: Sözcü gazetesinde buraya kadar

Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteden de ayrıldığını duyurdu.

Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar" sözleriyle yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Sözcü gazetesinde buraya kadar. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."