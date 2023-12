Yılmaz: Her taraf yolsuzluk olsa Türkiye şu anda bu kişi başına gelire sahip olmazdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına konuşma yaptı.

Bütçeye dair konuşması sırasında Yılmaz, "Kaynaklar çarçur edilmiş olsa, her taraf yolsuzluk, usulsüzlük olsa Türkiye şu anda herhalde bu milli gelire, bu kişi başına gelire, bu hizmet düzeyine sahip olmazdı. Eyvallah, yolsuzlukla mücadele edelim ama yaşanan gelişmeyi, sağlanan büyük refah artışını da görelim, takdir edelim" dedi.

'Yolsuzluk her ülkede var'

Yılmaz şöyle konuştu:

"Yolsuzluk her ülkede var, elbette mücadele edilmeli, elbette hassasiyet gösterilmeli. Hassasiyetinize teşekkür ediyoruz ama o algısal çalışmaları yapan kurumları da bir inceleyin lütfen. Hangi güç odaklarıyla bağlantılı olduklarını, uluslararası güç sistemi içerisinde nereye oturduklarını da iyi incelemenizi tavsiye ederim. Birtakım algılar üzerinden ülkeleri sıralayan bu kuruluşların ne kadar objektif, bilimsel çalıştığını siz de bir inceleyin.

Yolsuzluğun diz boyu olduğu, muhalefetin anlatmaya çalıştığı gibi her taraftan yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu bir ülke alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçemez. Böyle bir ülkede on binlerce kilometre yol yapılmaz, her ile üniversite kurulmaz, sağlıkta büyük dönüşümler, reformlar olmaz, kırsal alan bu kadar hizmet görmez. Bu gerçekleri vatandaşımız görüyor. Kaynaklar çarçur edilmiş olsa, her taraftan yolsuzluk, usulsüzlük olsa Türkiye şu anda herhalde bu milli gelire, bu kişi başına gelire, bu hizmet düzeyine sahip olmazdı. Yolsuzlukla mücadele edelim ama yaşanan gelişmeyi, sağlanan büyük refah artışını da takdir edelim."

Yılmaz, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de 2002 yılında mutlak yoksulluk sınırı içerisinde yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 38,8 olduğunu, bu oranın son hesabın yapıldığı 2019 yılında ise yüzde 12,6'ya düştüğünü söyledi.

TÜİK'in yaptığı gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre, 2006 yılında yüzde 20,6 olan göreli yoksulluk oranının 2022 yılında yüzde 14,4'e gerilediğini söyleyen Yılmaz, "Bir hükümete bir toplum 22 bütçe hazırlama yetkisi veriyorsa, bu toplum bunu boş yere vermez" dedi. (AA)