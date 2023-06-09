Yıllardır reddetmedi, yılardır yalanlamadı: Kızılay başkanlığına ramak kala 'Menzil' inkarı

Depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs’ta Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

BirGün'ün haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz'da Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre, son dakika değişikliği olmazsa Kızılay Başkanlığı koltuğuna uzun bir süredir Kızılay’ın yönetimde yer alan Fatma Meriç Yılmaz’ın oturacak. Menzil Cemaati'ne mensup olduğu bilinen Fatma Meriç Yılmaz’ın, Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde dahli olduğu iddia ediliyor.

Kızılay'dan 'menzil' yalanlaması

Yıllardır Menzil Cemaati mensubu olduğunu yalanlamayan Yılmaz’a ilişkin dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.

Yılmaz’ın Kızılay Başkanı olacağına kesin gözüyle bakılırken, Kızılay Basın Müşavirliği Yılmaz’ın Menzil Cemaati mensubu olmadığını iddia etti.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz hakkındaki ‘Menzil mensubu’ söylemli haber içeriğinin tamamı mesnetsiz ve iftira niteliğindedir" denildi.