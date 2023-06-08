Kızılay'ın şirketlerinin başına da Menzil Cemaati'ne yakın Fatma Meriç Yılmaz geçti

Depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılay Başkanlığından istifa etmesinin ardından Kızılay’ın şirketlerinin başına da Fatma Meriç Yılmaz geçti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Kongreye kadar Kızılay Başkanlığı görevine ise Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği açıklandı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, holdinge dönüştürülen Kızılay Bakım, Kızılay Sağlık, Kızılay Biyomedikal Sağlık ve Kızılay İçecek Şirketleri’nin yönetim kurullarında Kerem Kınık’ın ayrıldığı açıklandı.

Kızılay yöneticisi olan ve kongreye kadar Kızılay Başkanlığı görevine vekalet eden Menzil Cemaati mensubu olduğu belirtilen Fatma Meriç Yılmaz’ın söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Kızılay’ın şirketlerinin yönetiminde yer alanların huzur hakkı adı altında binlerce lira ücret aldığı da biliniyor.