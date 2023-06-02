Kulis: Kızılay'ın yeni başkanı Menzil Cemaati'ne yakın Fatma Meriç Yılmaz olacak

On bir ili etkileyen depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen Kerem Kınık, 12 Mayıs’ta Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti. Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 9 Temmuz'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.

Birgün'de yer alan kulis bilgilerine göre kongrede sadece Kızılay başkanı seçilecek. Mevcut yönetim kurulu üyeleri istifa etmediği takdirde görevlerine devam edecek. Kızılay'ın yeni başkanının Menzil Cemaati'ne yakın olduğu belirtilen Fatma Meriç Yılmaz olacağı öne sürülüyor.

Yılmaz’ın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne torpille girdiği iddia edilmişti. Akşam gazetesi 2011 yılında yayımladığı habere göre Ankara Tabip Odası'nın (ATO), torpille atanacağı konusunda uyarıda bulunduğu 32 kişiden biri de Yılmaz'dı.