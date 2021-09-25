Yılkı atlarını et firmasına Tarım Bakanlığı vermiş: Aralarında gebe hayvanlar da vardı

Artvin'de tır içerisinde Kızgızistan'a kesim için gönderilen yılkı atlarını et firmasına verenin Tarım Bakanlığı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesi sınırında 6 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde tır içerisinde ele geçirilen atların Kırgızistan’a kesim için gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bu olayların ayrıntılarını 31 Ağustos’ta Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde ele alan yazar Zülal Kalkandelen, yılkı atlarını et firmasına verenin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu ortaya çıkardı.  

Kalkandelen, yılkı atlarını toplama yetkisini et firmalarına verenin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut olduğunu gösteren belgeyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

 

Kalkandelen, "Aralarında gebe hayvanların da bulunduğu, atların TIR içinde can verdiği, kan kustuğu bu vahşet konusunda suç duyurusunda bulunacağım! Sorumlular bellidir!" dedi.

Haber

Doğayı değil parayı seviyorlar: Av komisyonu ve av turizmi firmalarının kıskacındaki hayvanlar