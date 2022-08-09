Yılın ilk yedi ayında en az 1014 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) iş cinayetlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Buna göre 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014, Temmuz'daysa 169 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre tespit edilen bazı veriler şöyle: