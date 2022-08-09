Yılın ilk yedi ayında en az 1014 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) iş cinayetlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Buna göre 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014, Temmuz'daysa 169 işçi yaşamını yitirdi.
Rapora göre tespit edilen bazı veriler şöyle:
- Temmuz ayında tarım, orman işkolunda 55 iş cinayeti meydana geldi. Böylece bu yıl işkolundaki ölümler 199’a ulaştı.
- Temmuz ayında 28, bu yıl ise şu ana kadar 192 inşaat işçisi yaşamını yitirdi. Dış cephe iskele, çatı, asansör boşluğu vb. yüksekten düşmeler ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpmaları oldu.
- En çok işçi ölümünün meydana geldiği üçüncü işkolu ise taşımacılık. Yoğun çalışma, mobing, uzun çalışma saatleri, uygun olmayan yollar ve araçlar, beslenme ve uyku düzensizliği vb. sorunlar iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Ölümlerin yüzde 75’ini trafik kazaları oluştururken diğer önemli bir neden ise çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri.
- Şu ana kadar en az 18 motokurye ölümü kayıt altına alınabildi.
- Sanayi işkollarında ölümlerin yüzde 25’i metal, madencilik, enerji, tersane/gemi, kimya, tekstil işkollarında meydana geldi.
- Temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların özellikle tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla birlikte çalışan çocuk ölümleri arttı. İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 iken sadece Temmuz ayında bu sayı 15. Ölen çocukların 1/3’ü de 14 yaş ve altında.
- İlk yedi ayda 55 mülteci/göçmen işçi ölümü kayıt altına alınabildi.