Yılın ilk yarısında İstanbul'daki taksilere ilişkin 33 bini aşkın şikayet

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor.

İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUDES) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapıldı.

Yapılan şikayetlerin 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

2023 yılında en çok şikayet 18 bin 79 ile "yol ve yolcu seçme konusunda yapılırken, listenin üstünde şu şikayetler yer aldı: