UEFA’dan İstanbul’daki taraftarlara 'taksi' uyarısı

Bu akşam İstanbul'da oynanacak finali takip etmek için başta İngiltere ve İtalya olmak üzere çok sayıda ülkeden taraftarlar İstanbul'a geldi. Taraftarların ihtiyaçlarına göre bir rehber hazırlayan UEFA, ulaşım için taraftarlara taksi kullanmamalarını önerdi.

UEFA'nın web sitesinde yer alan rehberde, taraftarlara şehir için ulaşım için taksi önerilmedi. İlgili kısımda taksilerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Taksiler uygun bir seçenek gibi görünebilir ancak trafik tahmin edilemez ve beklediğinizden daha uzun sürebilir. Stadyum çevresindeki kapsamlı yol kapanmaları nedeniyle maç günü taksiye binmenizi önermiyoruz. Bunun yerine servis otobüsleri veya toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Diğer günlerde, İstanbul'da taksiler ya da 'Taksis' yaygın olarak bulunur ve ücretleri taksimetre ile belirlenir."

Manchester City ile Inter arasında oynanacak final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.