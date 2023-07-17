Yılın ilk yarısında bütçe yaklaşık 500 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe verilerini açıkladı. Verilere göre haziranda gelirler 268,2 milyar lira, harcamalar ise 487,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Haziran ayında bütçe 219 milyar 637 milyon lira açık verdi. Böylece, 2023'ün en yüksek bütçe açığı haziran ayında kaydedilmiş oldu.

Haziran ayında faiz dışı denge ise 182,2 milyar lira açık vererek 2023 yılı rekorunu kırdı. 2022'nin haziran ayında ise bütçe dengesi 31 milyar lira, faiz dışı denge ise 18,2 milyar lira açık vermişti.

Ocak-haziran verileri

T24'ün haberine göre, ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk 6 ayında ise bütçe gelirleri 1 trilyon 880 milyar lira olurken, harcamalar ise 2 trilyon 363 milyar lirayı aştı. Yılın ilk 6 ayında bütçe dengesi 483 milyar 227 milyon lira açık verdi.

Aynı dönemde faiz dışı denge ise 207,9 milyar lira açık verdi.

2022'nin ilk 6 ayında bütçe 93,5 milyar lira, faiz dışı denge ise 228,2 milyar lira fazla vermişti.

Öngörülen açığın neredeyse dörtte üçüne ulaşıldı

Bu yıl için bütçe açığı tahmini 659,4 milyar lira seviyesinde. Yılın ilk 6 ayındaki bütçe açığı, öngörülen açığın yüzde 73,3'ü olarak gerçekleşti.

2023 bütçesinde 93,8 milyar lira açık vermesi beklenenden faiz dışı denge ise 207,9 milyar lira açık ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

KKM'nin haziran ayı maliyeti 20,6 milyar lira

Kur korumalı mevduatın (KKM) haziran ayında bütçeye doğrudan maliyeti 20,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,5 iken 2023 yılında yüzde 10,9 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8 iken 2023 yılında yüzde 11,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 231 milyar 158 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 30 milyar 592 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 181 milyar 19 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 48,2 oranında artarak 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 7,1 iken 2023 yılında yüzde 7 olmuştur.

2023 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 231 milyar 158 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7 iken 2023 yılında yüzde 7,2 olmuştur."