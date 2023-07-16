Emekçilerin cebinden patronların kasasına: Bir ayda 84 milyar lira 'teşvik' dağıtıldı

Bugün yayımlanan, Mayıs ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri listesinde toplamı 83,4 milyar lira tutarındaki bin 503 projenin yatırım teşviklerinden yararlandırılması öngörülüyor. Ayrıca 25 bin 538 yeni istihdam bekleniyor.

Yatırım projeleri listelerine girmeyi başaran projelerin sahipleri yaklaşık 1,1 milyar ABD doları tutarında makina teçhizatı gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecekler. Ayrıca kredi faizleri, enerji giderlerinin bir bölümü, SGK işveren payı gibi harcamaları ile nitelikli elemanlara ödeyecekleri ücretlerin hepsi devletçe karşılanıyor. Bunun yanısıra vergi ve benzeri yükümlülüklerinden bağışık tutuluyorlar.

Nisan ayında en yüksek teşvik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 4,6 milyar lira tutarında Medipol Hastane projesiydi. Teşvik listesi Fahrettin Koca’nın bakanlığının yenilendiği gün Resmi Gazetede yayımlanması dikkat çekmişti.

Mayıs listesinde böyle sürprizler olmadığı görülüyor. Ancak AKP’nin gözdesi Limak A.Ş. yüksek tutarlı proje desteğinden yararlandırılmış. Limak A.Ş.’nin İskenderun’da 1,9 milyar lira tutarındaki Uluslararası Liman İşletmesi modernizasyon projesi, faiz desteği, gümrük vergisi bağışıklığı, KDV istisnası, 10 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 YKO desteklerinden yararlandırılacak.

Okyanus Eğitim Kurumları Anonim Şirketinin 336 öğrenciyi kapsayan 71,8 milyon lira tutarındaki okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim hizmetleri projesi de faiz desteği, KDV istisnası, 7 yıl boyunca sigorta primi işveren payı ve yüzde 80 vergi indirimi gibi desteklerden yararlandırılacak.

Dapek Liman Hizmetleri Anonim Şirketinin 20 milyar lira tutarındaki stratejik yatırımlar kapsamında gösterilen liman depolama ve işletme hizmetleri projesi de yukarıda sayılanlara ek olarak yatırım yeri tahsisi desteğinden de yararlandırılacak.

Optimal Turizm Anonim Şirketinin, Antalya-Manavgat ilçesindeki 631 milyon lira tutarındaki 5 yıldızlı otel projesi KDV bağışıklığı, yüzde 50 vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteklerinden yararlandırılacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1991 yılında kurulan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2,8 milyar liralık savaş gemisi projesi de gümrük vergisi ile KDV’den bağışık tutuluyor.

Elektrikli araç servis istasyonları projelerine 2022 yılından beri giderek artan sayı ve tutarda destek veriliyor. Mayıs listesinde 800 adet şarj istasyonu projesine 200 milyon; 52 adet şarj istasyonu projesine 109 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.

Çoğu çatılarda olmak üzere Güneş Enerjisi (GES) projelerinin sayısı da artmaya başladı. Mayıs listesinde toplamı 3 milyar liranın üzerinde olan çok sayıda projeye yer verildiği görülüyor.

Net Bor Plastik Boru İnşaat Nakliye Madencilik Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketinin Sivas’da yılda 96 ton cam kavanoz üretim öngördüğü 1,7 milyar liralık projesi faiz desteği, gümrük vergisi bağışıklığı, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, 7 yıl yüzde 80 vergi indirimi gibi destek unsurlarından yararlandırılacak.

Patronlara yatırımları için ne tutarlarda çıkarlar sağlandığı bilinemese de, destek unsurlarının özelliklerine bakıldığında kamu bütçesi ve kaynaklarından yüzlerce milyar lira aktarıldığı gerçeğiyle karşılaşırız.

Patronlar, cebimizden çalınanlarla yatırım yapıyorlar.