Aynı gün Resmi Gazete'de: Hem Bakan oldu hem teşvik aldı

Açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde tekrardan Sağlık Bakanı olarak yer alan Fahrettin Koca'nın 2018 yılında kardeşine devrettiği iddia edilen Medipol Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin (Medipol Hastanesi) Resmi Gazete'de yayımlanan yatırım teşvik belgeleri listesinde en yüksek teşviği aldığı görüldü. Bu devir işleminin tartışmaları engellemek üzere şeklen yapıldığı ve Medipol Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. şirketinde asıl söz sahibinin Fahrettin Koca olduğu belirtiliyordu.

Kabinenin duyurulduğu Resmi Gazete'de, kabinenin bir bakanının şirketine verilen teşvikin de ilan edilmesi, kurulan yeni kabinenin sermaye ile ilişkisine dair net bir fotoğrafı da ortaya koyuyor.

En yüksek teşviği aldı

Bugün Resmi Gazete'de yatırım teşvik belgeleri listesi de yayımlandı. Yayımlanan listede, toplamı 67,5 milyar lirayı aşan 1309 projenin teşvikten yararlandırılması öngörüldü. Projelerin gerçekleştirilmesi ile birlikte 27 bin 511 yeni istihdam sağlanması hedeflendi.

4 milyar 834 milyon TL yatırıma sahip olan 1083 yataklı hastanenin, söz konusu listede yer alan kurumlar arasında Medipol hastaneleri ile bağlantılı olan Medipol Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin en yüksek teşviği aldığı görüldü.

Bu kapsamda aynı gün Sağlık Bakanı olduğu ilan edilen Fahrettin Koca'nın hastanesine yönelik öngörülen destek unsurları arasında; gümrük vergisi muafiyeti, 2 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi, yüzde 50 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV ististansı yer aldı.

Ayrıca hastaneye; 50 milyon 373 bin 639 dolar karşılığı tutarında makine teçhizat desteği öngörüldü. Hastanede beklenen istihdam ise 1250 olarak belirtildi.

Sağlık politikaları yeniden hastane patronuna emanet

Medipol Hastanesi'nin kurucusu olan ve yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde de yer alan Fahrettin Koca'nın, hastanenin hisselerini 2018 yılında kardeşine devrettiği iddia edilmişti.

Ancak bu devrin Sağlık Bakanı'nın kardeşine yapılması şeklen olduğunu gösteriyor. Koca'nın, tartışmaları engellemek amacıyla kağıt üzerinde bu işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük özel sağlık kuruluşu ve hastane zincirlerinden birisi olan Medipol Hastaneleri'nin kurucusu ve aslında "sahibi" olan Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde yeniden ülkemizin sağlık politikalarından sorumlu olacak.