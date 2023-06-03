Erdoğan yeni kabinesini açıkladı: Hazine Mehmet Şimşek'e, Dışişleri Hakan Fidan'a emanet

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de mazbatasını alıp yemin ettikten sonra görevine başladı.
TBMM'de yemin ettikten sonra Beştepe'ye giden Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Daha sonra törene katılan yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.
Yemeğin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına seçimlerde oy kullanan seçmenleri tebrik ederek başladı. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarına ve yemin törenine katılan devlet başkanlarına da teşekkür eden Erdoğan, "Umudunu ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu