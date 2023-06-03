Erdoğan yeni kabinesini açıkladı: Hazine Mehmet Şimşek'e, Dışişleri Hakan Fidan'a emanet

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de mazbatasını alıp yemin ettikten sonra görevine başladı.

TBMM'de yemin ettikten sonra Beştepe'ye giden Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Daha sonra törene katılan yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.

Yemeğin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına seçimlerde oy kullanan seçmenleri tebrik ederek başladı. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarına ve yemin törenine katılan devlet başkanlarına da teşekkür eden Erdoğan, "Umudunu ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu