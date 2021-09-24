Yıldız Holding: Murat Ülker'in açıklamaları Erdoğan'a yanıt değil

Yıldız Holding, Ülker’in çatı şirketi Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker’in sözlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt niteliği taşımadığını bildirdi.

Erdoğan'ın dün New York'taki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlarla ilgili zincir marketlere operasyon yapacaklarını ifade etmesinin ardından Murat Ülker'in "fahiş fiyat yok" açıklaması bugün medyaya yansımıştı.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü Murat Ülker'in bugün basına yansıyan sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.

Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.

Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir."