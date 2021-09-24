Patron Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Türkiye’nin büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Murat Ülker, Hürryet'in haberine göre şunları dile getirdi:

"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa (ürün) asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz."

“Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?” diye soran Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, “Aldığın fiyata satma” o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım. “Aldığın fiyata satmayacaksın.” Nasıl olacak bu iş?"

“Tarladan markete” konusuna da değinen Ülker, “Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz” diye konuştu.

Ülker, başta bisküvi olmak üzere atıştırmalık ürünlerin fiyatlandırılmasını şöyle anlattı:

"Bizim mallarda esneklik yok. Bizim mallar kuruş kuruş satılıyor. Örneğin 1 liralık ürüne zam yaparken 110 kuruş demek pratikte olmuyor. 125 kuruş yapınca da tüketici haklı olarak“Yüzde 25 zam yaptılar” diyor. Satışlar bir anda yarıya düşüyor."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York’taki Türkevi’nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir" dedi.