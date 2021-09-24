Erdoğan: Bu 5 zincir market piyasayı altüst ediyor, gerekli operasyon yapılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlara ilişkin "5 zincir market" açıklaması yaptı.

Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor" dedi.

Erdoğan, "Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" diye konuştu.