Yılda ortalama 20 bin çocuk istismarı davası görülüyor

Türkiye, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne kara bir tablo ile girdi. Adalet Bakanlığı’nın istatistikleri, ülkenin çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelesindeki kırık notunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, 2013-2020 yılları arasında ceza mahkemelerinde, ‘çocukların cinsel istismarı” başlığı altında toplam 143 bin 335 dosya incelendi.

Birgün'ün haberine göre ceza mahkemelerine 2013-2020 döneminde toplam 140 binden fazla, “Çocukların cinsel istismarı” suçu geldi. Yalnızca 2013 yılında ceza mahkemelerinde, çocukların cinsel istismara uğratılmasına yönelik 17 bin 948 suç ele alındı. 2013’te toplam 13 bin 925 mahkûmiyet kararı alınırken 4 bin 466 kişi beraat etti. 2015 yılında ceza mahkemeleri, çocuklara cinsel istismar kapsamında toplam 16 bin 957 suçu ele aldı. Bu kapsamda mahkemelerden 2015’te 13 bin 968 mahkumiyet, 4 bin 551 de beraat kararı çıktı.

2017 yılında ceza mahkemelerine 16 bin 348 çocuk istismarı suçu gelirken 2019 yılı çocuk istismarına yönelik en kara yıllardan biri oldu. İstatistiklere göre, 2019’da ceza mahkemelerinde çocukların cinsel istismarı kapsamında toplam 28 bin 360 dosya karara bağlandı. Toplam 15 bin 561 mahkûmiyet kararının alındığı 2019 yılında, çocuk istismarından yargılanan 6 bin 420 kişini dosyası beraat ile sonuçlandırıldı.

2020 yılında ise ceza mahkemeleri, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin 17 bin 948 dosyaya ev sahipliği yaptı. 2020’de alınan kararlar 12 bin 64 mahkumiyet, 5 bin 100 beraat, 222 de “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” şeklinde sıralandı.

Çocuk doğumları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 2020 yılına yönelik açıkladığı verilerde, ‘Çocukların cinsel istismarı” suçundan halen cezaevlerinde 12 bin 942 hükümlü ve 2 bin 550 tutuklu bulunduğunu belirtti. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu'nun 2018 raporuna göre ise 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. Raporda, 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak ifade edildi.

Şartlı salıverilme arttı

Devletin çocuk istismarının önlenmesine yönelik attığı somut bir adım olmadığını vurgulayan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nilda Baltalı, “öncelikle yasaların uygulaması gerekiyor” dedi. Çocukların yüksek yararı gereğince mevzuatı uygulamaya geçirmesi, herhangi bir keyfiyetin mümkün olamaması için kamu görevlilerine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Baltalı, şunları kaydetti:

“İstismar suçlarının cezaları artırıldı son yıllarda, şartlı salıverilme süreleri de cinsel suçlara diğer suçlara oranla yüksek örneğin. İstismarcıların aflardan yararlanmaları da kolay değil. Buna rağmen suç işlenme istatistikleri her geçen yıl katlanarak büyüyor. Çözüm, cezaları artırmak veya korkulan bir gündem olan idamda da değil. Yasalarımız uygulanmalı, Türk Ceza Kanunumuz, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve ilgili sözleşmelerimizde çocuklarımızı korumak için yeterince yol gösterilmekte, ceza yaptırımı uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde çocuklarımızı korumayı amaçlayan bir sistem ve bakış açısı olmadığı için yasalarımızda uygulanmamaktadır.”

Baltalı, çocuk istismarlarının önüne geçebilmek için toplum dinamiklerinin değişmesi gerektiğinin altını çizerek, “Sahip olduğumuz haklar yalnızca yasa metinlerinde yer aldıklarında etkisiz kalmaktadırlar. Hukuku etkili kılan şey, onu hayata geçirebilmektedir. Hukuku yaşanılır ve etkili kılan da onun için mücadele edenlerdir. Hak mücadelesi sürdükçe dünyamızın şiddetten arınabileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.