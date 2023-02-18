Yıkılan sitede 'kolon kesildi' iddiası: Yargıya başvuran müteahhit sonuç alamadı

Depremde yıkılan binlerce yapı arasında kolonları kesilen birçok bina olduğu ortaya çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende Sitesi’nde de iddiaya göre kreş yapmak için kolonları kesilen blok çökerken, yandaki binayı da yıkmıştı.

NTV’den Melike Şahin'in haberine göre, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sitede kolonları kestiği öne sürülen kişinin bir daire sahibi olduğu ve onu savcılığa şikayet eden ve “site yıkılır” diye uyaran kişinin ise sitenin müteahhidi olduğu ortaya çıktı. Kolonların kesilmemesi için suç duyurusunda bulunan müteahhit sonuç alamadı.

Konuyu yargıya taşıyan avukat Coşkun Atılğan, konuyla şu bilgileri paylaştı:

“2015 yılında toprak sahipleri kendilerine ait bloklarda kolon kesmeye başladılar. Daha vahimi kolon kesilen bloklarda anaokulu açılacağına dair bez afişler asıldı. Önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Akabinde valilik ve Antakya İlçe Belediyesi’ne müracaat ettik. Kolonlar kesildikten sonra bir facia yaşanabileceğini, insanların zarar görebileceğini söyledik ama ilgili kurumlardan bir yanıt alamadık. Savcılık da belediyeden gelen basit bir yazıyla takipsizlik kararı verdi. Aynı sitede kolonların kesilmediği bloktakiler kurtuldu, hayattalar. Burada yapıda hatadan söz etmek mümkün değil, kasten işlenmiş bir suç var. Bunu kim yaptıysa kasten adam öldürmeden cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun olacağını onu yapanlar, ona göz yumanlar da biliyordu. Önleyebilirlerdi, önlemediler.”