İsias Otel'de yıkım göz göre göre gelmiş: Kaba inşaat 10 yıl bekledi, aile apartmanıyken otel ruhsatı verildi

Adıyaman'da 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin soruşturma sürüyor.

Otelde 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 30 kişi hayatını kaybederken 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleybol takımı kafilesinden ise kurtulan olmadı. Otelde kaç kişinin kaldığına ilişkin de net bir bilgi bulunmuyor.

Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanırken otelin geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Bina 10 yıl atıl bekledi

1990-1991 yıllarında apartman olarak tasarlanan binanın inşası, bir zaman sonra belirli sebepler kaynaklı durdu. Kaba inşaat, 10 yıl boyunca atıl bir şekilde bekledi. Daha sonra 2001 yılında kurtulan İsias Otelcilik binayı enkaz haline dönmeden önceki haline getirdi. 2005 yılında otelin yatak kapasitesi 36'dan 65'e yükseltildi ve 10 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

Milliyet'e konuşan Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunç 10 yıl atıl vaziyette kalan inşaatın yağmur ve kara maruz kaldığı için korozyona uğradığını belirtti.

'Zemin sıvılaşması olan bir alan'

Tunç, ''Aile apartmanı olarak tasarlanan yapı 2001’de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. Dolayısıyla binadaki risk iki kat daha fazla artmış oluyor. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi" dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü de Isias Otel’e ilişkin hazırladığı ön inceleme raporunda binanın beton kalitesinin düşük olduğunu ölçmüş, yapımında dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit etmişti. Ayrıca binanın temeli ve kolonlarının beş kata göre tasarlandığı, daha sonra yapılan kat artırımının yapıyı hafif depremlere karşı dahi dayanıksız hale getirdiği öğrenilmişti.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi

Raporu hazırlayan akademisyenlerden Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, enkaz alanındaki incelemelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne giderek Isias Otel’in soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü. Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği de kaydedildi.

Bozkurt ailesinin AKP bağlantıları

Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt'un 2015 yılındaki genel seçimlerde CHP'den aday adayı olduğu, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan'ı oteline astığı pankartla desteklediği ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA'nın Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Ahmet Bozkurt'un oğlunun da Adıyaman Belediyesi Meclisi'nde AKP grubu üyesi olduğu öğrenilmişti. Ahmet Bozkurt'un Kıbrıs'ta oteli bulunan kardeşi Mahmut Bozkurt'un ise İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu ve 2018 genel seçimlerinde AKP'yi destekleyen ağabeyine karşı İYİP'ten Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı olduğu biliniyor.