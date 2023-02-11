Yıkılan otelin sahibi CHP'den aday olamayınca İYİP'li kardeşine karşı AKP'yi desteklemiş

Depremden etkilenen Adıyaman'da 7 katlı Grand Isias Oteli tamamen çöktü. Otelde bulunan 43 kişilik rehber grubundan 19 kişi hayatını kaybetti. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafileden de 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Gıynık Gazetesi otelin sahibi Ahmet Bozkurt hakkında yeni bilgiler paylaştı.

2001 yılında kurduğu İsias Otelcilik İnşaat ve Ticaret'i eşi ve çocuklarıyla yöneten Ahmet Bozkurt'un 2015 yılında tekrarlanan genel seçimlerde CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi.

Bozkurt'un Adıyaman Belediyesi Meclisinde AKP grubu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'un ise bu nedenle partisinden istifa ederek mecliste bağımsız kaldığı biliniyor.

CHP'deki adaylık sürecini kazanamayan Ahmet Bozkurt'un 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'yi desteklediği anlaşılıyor.

Bugün enkaza dönen otele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir pankart asan Ahmet Bozkurt'un kendisine "nezaket" ziyaretinde bulunan AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'a "Ülkemizde istikrarın sürmesi adına vatandaşlarımızın yine yüksek bir oranla AK Partiyi tercih edecektir. AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” sözleriyle karşılık verdiği görünüyor.

AKP Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Ahmet Bozkurt'un makamında

Ahmet Bozkurt’un Kuzey Kıbrıs’taki Elexus Hotel’in sahibi Mahmut Bozkurt’un kardeşi olduğu da ortaya çıktı.

2018 yılında İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi olan Mahmut Bozkurt, o dönem İYİP'ten Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı olmuştu.

Aynı zamanda Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ikizi Murat Ersoy’un kayınpederi olan Mahmut Bozkurt’un kızı ve oğlu ise 2020 yılında yasa dışı sanal bahis çetesi “Elexusbet”in elebaşları olarak tutuklamıştı.