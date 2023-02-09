Adıyaman'da TKP'nin dayanışma noktaları kuruldu

Depremin ağır şekilde vurduğu noktalardan biri olan Adıyaman'a ulaşan TKP üye ve gönüllüleri, getirdikleri tırları boşalttıktan sonra yardım çadırlarını kurup yurttaşların yaralarını sarmaya başladı.

soL - Adıyaman

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir heyet Adıyaman'da deprem bölgesinde çalışmalara başlarken, bölgeye bölgeye ulaşan yardım ekipleri dayanışma noktalarını kurdu.

TKP heyeti bölgede inceleme ve yardım çalışmalarına da başladı.

Adıyaman'daki dayanışma noktalarının ilk adresi Beri Köprüsü, Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı oldu.

Öte yandan TKP'nin yurt genelinde başlattığı yardım toplama çalışmalarında, özellikle çorap, hijyenik ped, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Haber

Depremin 4. gününde Armutlu'da TKP'nin dayanışma çalışmaları sürüyor