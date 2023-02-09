Adıyaman'da TKP'nin dayanışma noktaları kuruldu

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir heyet Adıyaman'da deprem bölgesinde çalışmalara başlarken, bölgeye bölgeye ulaşan yardım ekipleri dayanışma noktalarını kurdu.
TKP heyeti bölgede inceleme ve yardım çalışmalarına da başladı.
Adıyaman'daki dayanışma noktalarının ilk adresi Beri Köprüsü, Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı oldu.
Bugün #Adıyaman'da #Deprem Dayanışma Merkezimizi kurduk...— TKP (@tkpninsesi) February 9, 2023
Adres:Beri Köprüsü Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan Parkı pic.twitter.com/aqvvf9LQca
Öte yandan TKP'nin yurt genelinde başlattığı yardım toplama çalışmalarında, özellikle çorap, hijyenik ped, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
#Deprem bölgeleri için acil ihtiyaç malzemeleri: Soğuk havadan korunmak için çorap, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç var.— TKP (@tkpninsesi) February 8, 2023
Deprem bölgelerindeki TKP dayanışma merkezlerini de paylaşıyoruz. pic.twitter.com/xY0YpPCVxZ