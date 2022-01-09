Yıkılan metruk binanın enkazında kalan bir kişi yaşamını yitirdi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yağmurun ardından yıkılan metruk binanın enkazı altında kalan 5 çocuk babası 42 yaşındaki Mehmet Karayiğit yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ikamet eden Karayiğit, kullanılmayan metruk bir evin yanından geçtiği esnada yağıştan dolayı çöken metruk evin enkazı altında kaldı.

Durumu fark eden köylüler Mehmet Karayiğit’in yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler tarafından kısa sürede enkaz altından çıkarılan Karayiğit, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Karayiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)