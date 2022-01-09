Soma'da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel ataşe olarak atandı

Soma’daki madenci katliamını protesto eden bir madenciyi tekmeleyen, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticari Ataşe olarak atandı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Yerkel, maaşını avro olarak alacak, ayrıca ev kirası, çocuklarının masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Yerkel, 13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciasından sonra Başbakan Erdoğan bölgeye gittiğinde protestocu Erdal Kocabıyık koruma araçlarından birine tekme atmıştı. Bu hareket üzerine özel harekat polisleri Kocabıyık’ı yere yatırmıştı.

O sırada arabasına binmek üzere olan Yerkel, yanına geldiği protestocuyu birkaç kez tekmelemişti. Yerkel, olayın hemen ardından ayağı incindiği gerekçesiyle 'iş göremez' raporu almıştı.