Yıkılan binaların yarısına ulaşılamadığı ortaya çıktı: AFAD sayı vermeyi durdurdu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün sabah yaptığı açıklamada “Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775, bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ama ‘yıkıldı’ ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302" demişti.

Tatar'ın bu açıklaması yıkıldığı ihbarı gelen binalardan yaklaşık yarısına sadece yıkıldığının resmen teyit edilmesi için bile ulaşılamadığını gösterdi.

Öte yandan AFAD'ın depreme ilişkin yayımladığı bültenlerde yıkılan bina sayısına yer vermeyi durdurduğu ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı açıklamada yıkılan bina sayısını 6 bin 217 olarak açıklayan AFAD son olarak 6 Şubat tarihli 8. bülteninde ise "Şimdiye kadar toplam 5.606 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır" bilgisine yer vermişti. AFAD'ın 7 Şubat tarihi saat 04.30 itibariyle yayımladığı 9. bülteninde ise yıkılan bina sayısına ilişkin bir bilgi yer almadı. AFAD'ın en son bu sabah yayımladığı 14. bülteni dahil sonraki hiçbir bülteninde de yıkılan bina sayısına ilişkin bir veri yer almadı.

AFAD'ın yayımladığı 9. bültende yer alan satır boşluğu da bülten yayımlanmadan önce son anda sözkonusu bilginin silindiğini düşündürüyor.

Peki AFAD'ın 8. ve 9. bültenlerini yayımladığı 6 Şubat 21.15 ile 6 Şubat 04.30 saatleri arasında ne oldu?

6 Şubat gecesi Fuat Oktay bir açıklama yapıp daha önce AFAD'ın açıkladığı yıkılan bina sayısını düşürdü. Oktay 4 bin 758 binanın yıkıldığını ve 1459 binaya ilişkin de henüz teyit edilmemiş ihbar bulunduğunu söyledi. Oktay, önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamının teyit edilemeyenlerle birlikte hesaplandığında ortaya çıktığını, açıklamaların teyit edilen rakamlar üzerinden devam edeceğini belirtti. Oktay'ın bu açıklaması 6 Şubat gecesine dek en az 1459 binaya yıkıldığının tespiti için dahi ulaşılamadığını ortaya koydu.

AFAD yetkilisi Tatar'ın dünkü açıklaması da dün itibariyle yıkıldığı ihbarı gelen 11 bin 302 binadan 5 bin 527'sine yıkıldığının tespiti için bile ulaşılamadığını gözler önüne serdi.