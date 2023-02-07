Fuat Oktay: 4 bin 758 bina yıkıldı, 1459 binanın yıkıldığı henüz teyit edilmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 379 olduğunu kaydederken, 14 bin 483 yaralının olduğunu bildirdi.

Oktay 338 bin yurttaşın yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim'e ait kurumlara yerleştirildiğini söyledi.

'6 bin 217 yıkılmış binaya teyit edilmemişler dahildi' açıklaması

4 bin 758 binanın yıkıldığını ve 1459 binaya ilişkin de henüz teyit edilmemiş ihbar bulunduğunu belirten Oktay, önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamının teyit edilemeyenlerle birlikte hesaplandığında ortaya çıktığını, açıklamaların teyit edilen rakamlar üzerinden devam edeceğini söyledi.

Oktay, enkazlardan 7 bin 840 yurttaşın çıkarıldığını belirtti.

Oktay ayrıca sahada 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin görev yaptığını aktardı. Oktay, enkazdan çıkarılanların 2 bin 353'ünün Maraş'ta, 1549'unun Osmaniye, 1306'sının Gaziantep, 1625'inin Hatay, 1026'sının Malatya, 566'sının Şanlıurfa, 360'ının Diyarbakır, 826'sının Adıyaman, 101'inin Kilis, 438'inin Adana'da ve diğer ekiplerin de ilçelerde bulunduğunu bildirdi.

Yurt dışından gelen ekipler

Romanya, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan'dan gelen ekiplerin bölgelere sevk edildiğini belirten Oktay, yurt dışından gelecek yeni ekiplerin de bölgelere sevkinin süreceğini söyledi.

Barajların durumu

Oktay, deprem bölgesindeki barajların tamamının kontrolden geçirildiğini, Malatya Sultansuyu Barajı haricinde herhangi bir soruna rastlanmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada da enine ve boyuna bazı çatlaklar, açılma olduğu için tedbir amaçlı kademeli su tahliyesine başlayacağız. Vatandaşlarımız buna şahit olurlarsa bu sadece o suyun risk oluşturmasın diye boşaltılmasından ibarettir."