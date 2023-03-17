Yiğit Bulut'u sinirlendiren haber: 'Eskiye dönmeyeceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomide AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarına dönüş planı yaptığı öne sürüldü. Ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’nden vazgeçeceğine dair haberini hedef aldı.

Reuters'a konuşan AKP'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını belirterek "Başka bir deyişle AKP özüne dönüyor" dedi. Serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların ekonomi programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten yetkili, tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini de sözlerini ekledi.

İsmi verilmeyen AKP'den üst düzey kaynaklar da seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağına da işaret etti.

Yiğit Bulut ise bu açıklamalara itiraz etti. Reuters’ı suçlayan Bulut, Twitter’daki paylaşımlarında şunları yazdı:

"Her fırsatta Türkiye aleyhine haber yapmak ve özellikle kafa karışıklığına yol açmak adına haberler kurgulayan Reuters, yine bir skandala imza atmış ve parti beyannamelerini elde ettiği iması yaparak, başarıyla uygulanan mimarının ve uygulayıcısının bizzat sayın cumhurbaşkanımız olduğu ‘ Türkiye Ekonomi Modeli ’nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks ‘ faiz yükselt ’ modeline geri dönülerek ‘ küresel emperyal kurumlara ’ uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş.

’nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks ‘ ’ modeline geri dönülerek ‘ ’ uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş. Amerika’daki gelişmeler ve tartışmalar ortodoks neo liberal modellerin çöktüğünü ortaya koyarken, faiz yükseltmenin bir araç olmadığı kanıtlanırken, sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu modelin ‘eskiye dönüş amacıyla’ terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir!"

Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve cumhurbaşkanı danışmanı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu’nda da yönetim kurulunda.