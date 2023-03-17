'Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomide AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarına dönüş planı yaptığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan AKP'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını belirterek "Başka bir deyişle AKP özüne dönüyor" dedi. Serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların ekonomi programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten yetkili, tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini de sözlerini ekledi.

İsmi verilmeyen AKP'den üst düzey kaynaklar da seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağına da işaret etti.

Seçim manifestosu için Erdoğan'dan son onayın beklendiğini belirten bir başka yetkili, şimdiye kadar Erdoğan'ın herhangi bir karşı görüş bildirmediğine dikkat çekti ve "Eğer kabul ederse hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde radikal değişiklikler olacak" dedi.

Yetkili, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmeyi hedeflediğini de kaydederek "Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını tüm Türkiye biliyor. Göreve gelirse ekonomi politikalarında radikal değişim kaçınılmaz olacaktır, bürokrasi ve kabine üyelerinin kendisiyle uyum içinde çalışması gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir diğer kaynak ise AKP'nin yanı sıra muhalefetin de Şimşek'le ilgilendiğini belirterek altılı masadaki üç partinin Şimşek ile birlikte çalışmak istediğini kaydetti. Reuters'a daha önce konuşan, altılı masadan dört üst düzey kaynak ise, Millet İttifakı'nın, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ı seçimlerin kazanılması durumunda ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmayı planladıklarını söylemişti.

İddialarla ilgili olarak bilgisine başvurulan AKP ve Mehmet Şimşek bir değerlendirmede bulunmadı.