Son seçim anketi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

EuroPoll Araştırma, Mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı.
10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan ankette birinci çıkan parti CHP oldu.
CHP: %31,9
AKP: %29,8
HDP: %11,3
İYİP: %8,8
MHP: %7,6
Gelecek Partisi: %3,4
Deva Partisi: %2,6
Bağımsız Türkiye Partisi: %1,9
Diğer: %3
Kılıçdaroğlu farkla önde
Anket şirketinin "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13 puan önde görülüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu: %56,8
Recep Tayyip Erdoğan: %43,2