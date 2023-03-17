Son seçim anketi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

EuroPoll Araştırma'nın son anketinde CHP ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde çıktı.

Haber Merkezi

EuroPoll Araştırma, Mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan ankette birinci çıkan parti CHP oldu.

CHP: %31,9

AKP: %29,8

HDP: %11,3

İYİP: %8,8

MHP: %7,6

Gelecek Partisi: %3,4

Deva Partisi: %2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: %1,9

Diğer: %3

Kılıçdaroğlu farkla önde

Anket şirketinin "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13 puan önde görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: %56,8

Recep Tayyip Erdoğan: %43,2

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