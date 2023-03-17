Son seçim anketi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

EuroPoll Araştırma, Mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan ankette birinci çıkan parti CHP oldu.

CHP: %31,9

AKP: %29,8

HDP: %11,3

İYİP: %8,8

MHP: %7,6

Gelecek Partisi: %3,4

Deva Partisi: %2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: %1,9

Diğer: %3

Kılıçdaroğlu farkla önde

Anket şirketinin "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13 puan önde görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: %56,8

Recep Tayyip Erdoğan: %43,2