Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'a: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstermişti.

Babacan'ın Erdoğan'a gösterdiği tepkinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Babacan'a çağrıda bulunarak "Var mı cesaretin! Fox Haber’de konuşalım" dedi.

Bulut'un "20 senelik ekonomi politikasının 16 yılını yöneten, hayatını Erdoğan’a borçlu Babacan’a bir hatırlatma; Bank Asya’yı 1,5 milyar dolara Ziraat Bankası'na satmaya çalıştığın o gece; sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı" ifadelerine yer verdiği açıklama şöyle:

"Türk polisine ağza alınmaz hakaretler eden DEVA Partisi 'milletvekili' Yeneroğlu 'vekilmiş' saygı gösterilmeliymiş! Ben DEVA Partisi milletvekiliyim diyen bu şahsa soralım; sen DEVA Partisi'nden seçime girdin ve parti logo ve ambleminle mi seçildin! Utanma olmayınca!

Türk Düşmanlığı aklını almış arkadaş, sana bir İslam düşünürünün cümlesini hatırlatayım; Dürüstük halkın seçtiği yerde olmaktır... Unutanlara da hatırlatayım; Yeneroğlu, bir şekilde ele geçirilmeden önce AK Parti listesinden seçildi!

20 senelik ekonomi politikasının 16 yılını yöneten, hayatını Erdoğan’a borçlu Babacan’a bir hatırlatma; Bank Asya’yı 1,5 milyar dolara Ziraat Bankası'na satmaya çalıştığın o gece; sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı! Var mı cesaretin! Fox Haber’de konuşalım!"