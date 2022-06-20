Yeneroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulunan AKP’li milletvekillerinin olduğunu açıkladı

Daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Saab Cafe'nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etmiş ve açılışta bulunan DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürü olduğu öğrenilen Serkan M. arasında tartışma yaşanmıştı. Serkan M., Yeneroğlu'na, "Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş milletvekiliymiş..." demişti.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan AKP’li milletvekillerinin olduğunu belirtti. Yeneroğlu, AKP içinde kendisini haklı bulan vekillere seslenerek "Cumhurbaşkanının ülkeyi hukuksuz bir rejime çevirmiş olmasına karşı sesinizi çıkarmazsanız çok daha kötü günlerle karşılaşacağız. Bu ileri aşamanın da ne düzeyde olabileceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum emniyet açıklamasının” ifadelerini kullandı.

'İstifa ettiğim zaman yüzde 70'i farklı düşünmüyordu'

“Ben istifa ettiğim zaman MKYK üyelerinin en az yüzde 70'i benden daha farklı düşünmüyorlardı. Bugün çok daha kötü bir durumdayız. Cumhurbaşkanı, Soylu ile çalışmak istiyor. Her türlü hukuksuzlukla anılıyor ama hala bakan olarak bizi yönetiyor” diyen Yeneroğlu, “Özellikle benim üzerime gidilmesiyle ilgili meselede AK Parti içinde benim gibi düşünen bir kitleye de ‘tarafınızı seçin veya benim hedefimsiniz’ mesajını verilmeye çalışılıyor. ‘Mustafa Yeneroğlu gibi bir gün bizim de düşman ilan edilmemiz yakındır’ diye düşünmelerinden daha doğal bir şey olamaz.” diye konuştu.

'Erdoğan, AK Parti'yi MHP'leştirdi'

Erdoğan’ın AKP’yi köklerinden kopardığını iddia eden Yeneroğlu, “Bugün hukuk devletinde olması gerekenlerin hiç biri şu an ülkede mevcut değil. Erdoğan AK Parti’yi MHP’lileştirdi. Bugün AK Parti içi boşaltılmış, insansız bir araca dönüşmüş Cumhurbaşkanı’nın kutsanması dışında bir işlevi kalmamış bir partiye dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

'Hepinizi terör örgütleriyle ilişkili kabul ederiz'

Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“AKP içindeki milletvekillerinin bu gidişata sessiz kalması çok korkunç. Birçok insan Soylu'nun despotik tutumuna itiraz ediyor. ‘Eğer karşımıza geçerseniz hepinizi terör örgütleriyle ilişkili kabul ederiz ve bu şekilde muamele ederiz’ demek istiyorlar. Zaten tutumları da bu şekilde. Son 4,5 yılda 1 milyon civarında terör örgütü üyeliği soruşturması yürütüldü. Bu terör örgütü üyeliği ile ilgili kararlara baktığımda şu anda AK Parti içinde yer alan birçok insan da bu nedenle içeri girmek durumunda kalır. Süleyman Soylu’nun bu hukuksuzluklarına karşı çıkabilecek iradenin bu sebeplerden dolayı da çok zor olacağını düşünüyorum.”