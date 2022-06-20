'EGM, bir milletvekilini alenen düşman ilan ediyor ama TBMM sus pus'

Geçtiğimiz Cuma akşamı Ankara Kızılay'da yaşanan olayda, daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Saab Cafe'nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etmiş ve açılışta bulunan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile emniyet amiri arasında yaşanan tartışma görüntülere yansımıştı.

Videoda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürü olduğu öğrenilen Serkan M.'nin, Yeneroğlu'na, "Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş..." dediği duyuluyordu.

DEVA Partili Yeneroğlu, bugün bir açıklama daha yaparak, "Emniyet Genel Müdürlüğü anayasal devlet ilkesini yok sayarak bir milletvekilini alenen düşman ilan ediyor ama TBMM sus pus. Benim şahsımda gerçekleşen bu hedefe koyma vakası aynı zamanda hukuk devletine ve yasama faaliyetine meydan okumadır. Daha neler yaşanması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.