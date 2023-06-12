Yetkin: Kalın'la birlikte istihbarat yapısında bazı taşlar yerinden oynayabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atanmasıyla ilgili, "Tıpkı Hakan Fidan'la birlikte Dışişleri'nde olduğu gibi Kalın'la birlikte istihbarat yapısında da benzer beklenti var. Bazı taşlar yerinden oynayabilir" yorumunu yaptı.

Yetkin, "İbrahim Kalın’ın Başkanlığında MİT’te ince ayar dönemi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

MİT’in son zamanlarda özellikle Suriye ve Irak’ta öne çıkan dış operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleriyle yoğun işbirliği içinde PKK ve onun Suriye’deki uzantılarına hasar veriyor. Kalın’ın bu operasyonların devam ettiğini güçlü bir şekilde göstermek istemesi beklenebilir. Ayrıca Afrika ve Kafkasya-Orta Asya hamlelerinde de devamlılık bekleyecektir Erdoğan.

Doğal olarak gizli servisteki ince ayarı görebilmek Dışişleri'ndeki yenilikleri görmekten daha uzun zaman alacaktır. Ama Kalın’ın MİT Başkanlığının Erdoğan’ın tasarımı çerçevesinde Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarından ayrı bir yerde duracağını düşünmemek lazım.

Doğal olarak hepsi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hesap verecek."