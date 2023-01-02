Yetkin: Erdoğan seçim avantajı sağlamak için Meclis’i feshedebilir

Erken seçim tartışmaları sürerken, CHP 6 Nisan'dan sonra bir erken seçime evet demeyeceğini duyurmuştu.

Bu durumda AKP-MHP'de Meclis çoğunluğu olmadığı için erken seçim için tek ihtimal Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi yönünde bir karar almasını gerektiriyor.

Bu durumun Erdoğan'ın adaylığını daha da tartışmalı hale getirebileceği değerlendirmeleri gündeme gelirken, gazeteci Murat Yetkin, kendi sitesinde konuya dair farklı bir değerledirmeye yer verdi.

Yetkin, Erdoğan'ın olası Meclis'i feshetme kararının AKP'nin işine yarayabileceğini belirtirken, bunu şöyle gerekçelendirdi:

"1- Asgari ücrete zam, daha önce “seçim kaybetsem bile yapmam” dediği EYT düzenlemesi, şimdi sıradaki emekli ve memur maaşlarına zam gibi iyileştirmelerin hayat pahalılığı karşısında birkaç ay içinde etkisini yitireceğini AK Partililer biliyor. Hatta 21 Aralık TBMM Grubuna hitabında Erdoğan da bu ihtimale karşı “fırsatçılara göz açtırmamaktan” söz etti. Dolayısıyla bu zamların etkisini Haziran’a dek sürdürme ihtimalini zayıf görüyorlar.

2- 16 Haziran’da okullar kapanacak. ÖSYM üniversite sınav tarihi olarak 17-18 Haziran’ı açıkladı. Sonra bunun geri alınabileceği konuşuldu ama bugüne dek resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil dönemi başlayacak. Kimi tatil yapmak, kimi ekin kaldırmak için büyük şehirlerden ayrılacak.

3- Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz arasında. Ancak Hac 26 Haziran’da başlıyor, Hacca gideceklerin yolculuğu da Haziran ortasında başlayacak. Hacca gidecekler arasında AK Parti seçmeninin çoğunlukta olacağını varsaymak mümkün. İsmini saklı tutmak isteyen bir AK Parti yetkilisi “Bu Türkiye’nin bir gerçeği, kabul etmek durumundayız” sözleriyle tartışmaların kaynağına işaret etti.

İşte AK Parti bu nedenlerle seçimleri erkene almayı tartışıyor. Oysa bu durumda seçimin zamanında, 18 Haziran’da yapılması giderek muhalefetin avantajına dönüşebilir."