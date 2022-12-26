Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Erdoğan’ın yüreği yetiyorsa İBB için seçime gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nden internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi ve gündeme dair soruları yanıtladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan’ın da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, seçim sürecine, İYİP gerilimine ve adaylık gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

‘Bizi bir araya getiren şey adayın ismi değil, var olan sistemi değiştirmek’

Sorun sistem sorunu, medya hep Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye soruyor. Bizim sorunumuz var olan sistemi değiştirmek. Bizi bir araya getiren temel şey adayın ismi değil, sistemi değiştirmek.

Altılı masanın gündeminde adayın nasıl belirleneceğine ilişkin tartışmalar yok. 5 Ocak 2023’te oturacağız hükümet programı üzerine konuşacağız.

Adayı oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla seçeceğiz diye bir şey konuşmadık. Bu konu gündeme geldiğinde oturur konuşuruz.

‘Yüzde 100 uzlaşı sağlayacağız, sonra adayı belirleyeceğiz’

Aday konusunda bizi Erdoğan değil medya sıkıştırıyor. Erdoğan’a söyleyeceğimizi söyledik zaten. 6 lider hangi konuda neyi nasıl yapacağını belirlemeden adayını açıklarsa her kafadan ayrı sesler çıkar. Erdoğan çıkar bunu söyler. 6 lider bunun farkında, biz yol haritası ve geçiş planı için yüzde 100 uzlaşı sağlayacağız, sonra adayı belirleyeceğiz. Erdoğan adayı bir an önce açıklansın, her kafadan bir ses çıksın istiyor. Her şeyi biliyoruz, her ayrıntıyı gündemimize getiriyoruz.

‘Akşener’le kavga etmedik ki görüşmeliyim’

Saraçhane sonrası Akşener’le herhangi bir görüş ayrılığımız yok, görüşüyoruz. Kavga etmedik ki görüşmeyelim.

'Yüreğin yetiyorsa İBB içim seçime gidelim derhal’

(İmamoğlu davası) Erdoğan’a su çağrıyı yapıyorum, gerçekten millet iradesine güveniyorsan kurşun askerlerini geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim ve İBB ve tüm ilçe belediyeleri için seçime gidelim, yüreği varsa.

En güçlü irade milletin iradesi milletin iradesi, yüreğin yetiyorsa gel. Aynı şeyi Yalova için de yapalım.

Gel hemen yerel seçimleri yapalım, derhal.

‘Kazanacak aday 6’lı masanın göstereceği adaydır’

Masanın dağılma şansı yok. Hepimiz demokrasi istiyoruz.

(Kendinizi kazanacak aday olarak görüyor musunuz?) Masanın, 6 liderin göstereceği aday kazanacak adaydır, kim gösterilirse gösterilsin kazanacak.

'AKP kendi göbeğini kendi kessin deriz'

Erken seçim gündemine dair görüşlerini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Nisan ayı başına kadar yapılacak seçime evet deriz, erken seçim deriz. O tarihten sonra yapılacak seçimlere ise siyasi kumpas adımı olarak bakarız, AKP kendi göbeğini kendi kessin deriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da erken seçim tarihi olarak 6 Nisan sonrasını işaret ederek, "6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

‘Biz kral aramıyoruz’

"Memleket batmış, biz kral aramıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi olduğu zaman, sistem olduğu zaman krala ihtiyaç olmaz. Amacımız böyle bir sistem oluşturmak" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Ekmeleddin yanıtı: Niye geçmişe takılıp duruyoruz

Kılıçdaroğlu, kendisine Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının hatırlatılması üzerine, açıklamalarına şöyle devam etti:

(Ekmeleddin İhsanoğlu vakası var, halk bunun için de tedirgin) Niye geçmişe takılıp duruyoruz da geleceğe bakmıyoruz. Ekmeleddin zamanında biraz yargı vardı, adalet vardı, şimdi o da yok. Bu kapıdan çıkınca tutuklanırsınız nedenini soran olmaz.

'Londra Mahkemeleri devletin soyulmasının güvencesi değil’

Yap işlet devret projeleri, hiçbir uluslarası hukuk kurumu devletin soyulmasına evet demez, Londra Mahkemeleri devletin soyulmasının güvencesi değil.

‘Erdoğan seçime girmeyebilir’

Erdoğan parlamentoyu kaybedeceğini biliyor. Tüm isteği cumhurbaşkanlığını kazanmak. Onu kazanamayacağını da anladığında YSK’dan seçime girememesi yönünde bir karar da çıkarıp seçime girmeyebilir.

Erdoğan seçim kaybetmek istemez, seçimi kaybedeceğini anladığı an ben seçime girecektim YSK izin vermedi diyecek. Ama halk YSK’yı Erdoğan’ın kontrol ettiğini, istediği hakimlere istediği kararları aldırabildiğini biliyor.

Yüzde 100 kaybettiğini gördüğü takdirde aday olmayacaktır, bunu yakın çevresi de dile getiriyor.

‘Erdoğan omurgası çok esnek olan biridir’

(Esad görüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?) Erdoğan omurgası çok esnek olan biridir. Düne kadar hakaret ettiğini koşa koşa kucaklayabilir. Onun için önemli olan paradır.

NATO, F-35, S-400

Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri ve F-35’lere ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Türkiye, NATO üyesi. Buna uygun hareket etmeli. F-35 parçası üretmeliyiz” yorumunda bulundu.

HDP'ye yönelik kapatma davası

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik olası kapatma davasına ilişkin olarak, "Biz siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Siyasi partileri kapatacak olan halktır. Halk oy vermeyebilir. Partileri kapatmanın demokrasi açısından sorun yaratacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Adalet arayışı sadece HDP’liler değil, 85 milyonu ilgilendiriyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Maalesef bu ülkede adalet yok. HDP’nin Adalet Bakanlığı önünde nöbetini böyle anlıyorum" dedi.

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da görüşlerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Sayın Demirtaş ve Kavala’nın haksız yere hapiste olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yurt dışı gezileri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yurtdışı gezilerinin sürecek mi?" sorusunu, "Yurtdışı gezilerine devam edeceğim, Almanya yarıda kaldı, düşündüğüm bir yer daha var" diye yanıtladı.