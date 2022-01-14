'Yetim aylığı alıyorum, 1481 lira fatura geldi... Torunlarım soğuk evde yaşıyor'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak itibaren geçerli olduğunu açıkladığı 'kademeli tarife' uygulaması faturalara çok büyük zam olarak yansıdı. Yeni uygulamayla aylık 150 kWh (kilowatsaat) olan tüketimde kWh başına fiyatın 1,37 TL, 150 kWh üstü için ise 2,06 TL olacağı açıklanırken, İzmir'in yoksul bölgelerinden Karabağlar'ın Özgür Mahallesi'ndeki yurttaşlar, yeni gelen ocak ayı faturalarıyla büyük şok yaşadı.



Normalde 300 ile 800 TL arasında değişen ödemeler yapan mahalle sakinleri 1.500 TL'yi bulan fatura tebligatları nedeniyle hükümete tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'ndan Abdullah Çelebi'ye konuşan Hüsniye Doğan, 294 lira olan önceki faturasının bu ay 1.161 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Ciddi bir fark oluştuğunu belirten Hüsniye Doğan, "Eşim emekli. Başımda dul kızım var, onun bir yetim kızı var. Bakanı yok. Benim hiçbir maaşım yok. Eşimin emekli maaşı 3 bin 500 lira. 500 lira pazar ve ekmek parası kalıyor. Klima yakıyoruz. Bir derin dondurucu bir de buzdolabı var" dedi.

'Bu kadar vicdansızlık olmaz'

Hüsniye Doğan'ın eşi Hasan Doğan ise faturayı görünce tüylerinin diken diken olduğunu anlatarak, "Su faturası da 200 lira geldi. Elektrik 1160 lira gelince maaşımın yarısından fazlası gitti. Kışın ne yapacağız. Battaniyenin altına mı gireceğiz? Kimden yardım isteyeceğiz? Devlet bizi kazıklamaya kalktı. Sözde 25 zam verdi ama aldığı yüzde 80. Vicdanlar kabul ederse ben de kabul edeyim. Bu zammı geri çekmelerini istiyoruz. Emeklileri fakirleri düşünsünler. Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Emekliye zam vermesinler yeter ki bu zamlar gelmesin" diye konuştu.

'Çay kaşığıyla verdiler, kepçeyle aldılar'

Nuran Kalkan ise 1.481 lira elektrik faturası geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Daha önceki faturam 800 liraydı. Ona normal demiştim ama bunu nasıl ödeyeceğim? Ameliyatlıyım, klima ile ısınıyorum. Yetim aylığı alıyorum babamdan. Toplam 2 bin lira. Ne yiyeceğim, ne içeceğim. ‘Soba yak' diyorlar ama karnımdan ameliyatlıyım kovayı kaldıramıyorum ki. Bir kızım var o bana yardımcı oluyor. Nereye kadar onun da çocuğu var, okuyor. Yalnız yaşıyorum. Kira vermiyorum, kızımın evi ama aldığım yetmiyor ki. Bu zammın geri çekilmesini istiyorum, ödeyemem. Devletim sağ olsun da çay kaşığıyla verdiler, kepçeyle geri aldılar."

'Soğan ekmek yiyoruz'

Kirada oturduğunu ve neredeyse hiç elektrik kullanmadığı halde 300 lira fatura geldiğini söyleyen Zöhre Küsmez ise şöyle dedi:

"Ben çalışıyorum. Dedem var, 'Evde soba yakmayayım, televizyon seyretmeyeyim' diye bütün gün kahvede oturuyor. Benim işten gelmemi bekliyor. Ev işlerine giderek ekmek paramı kazanıyorum. Sigorta günümü doldurdum, 'Yaşın küçük' dediler emekli etmediler. EYT'liyim. Faturam geçen ay 220'ydi, bu sefer 300 lira geldi. Bir haftadır buzdolabını çalıştırmıyorum, şofbenim kapalı. Akşam televizyon seyrederken lambaları kapatıyorum. Biraz vicdan biraz merhamet. Faturalardaki zammı geri çeksinler. Bize zam vermesinler, pahalılık istemiyoruz. Dilenelim mi, hırsızlık mı yapalım, kötü yola mı düşelim? Herkes sarayda rahat yaşasın, vatandaş ölsün. Yok böyle bir dünya. Benim vergimle bu hayatı yaşayamazsın. Benim torunlarım soğuk evde yaşıyor. Onlar da kiracı. 4 torunum da okula gidiyor. İstiyorum ki onlara 10 lira 20 lira harçlık vereyim ama veremiyorum. Artık gıdayı bıraktık, soğan ekmek yiyoruz."