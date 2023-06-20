Yeşil Sol'dan İstanbul ve Ankara'da aday açıklaması

Yeşil Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin yerel seçim hazırlıklarına dair konuştu.

Diken'e açıklamada bulunan Beştaş, "Bundan sonra 2024 yılındaki yerel seçimlerde şu anki temel kabul ve partilerin çalışma yöntemi olarak, İstanbul’da milyonlarca oy alıyorken niye aday çıkarmayalım? Kaldı ki ilçelerde de çok güçlü olduğumuz ilçeler var. Ankara’da ya da İzmir’de, Adana’da ya da Mersin’de, Muğla’da ya da Aydın’da ve Konya’da yani herhangi bir ilde neden aday çıkarmayalım?" dedi.

Beştaş, "İstanbul’da aday çıkarmamız için özel bir karara gerek yok. O zaten doğalı… Asıl çıkarmayacaksak karar almamız lazım" diye konuştu.