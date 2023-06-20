AKP'li vekilin 'şerefsiz' dediği polisin ihraç gerekçesi belli oldu

İki yıl önce aracı durdurulan 27. Dönem AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, "şerefsiz" diyerek hakaret ettiği 32 yıllık polis memuru Muharrem Aydoğan, meslekten ihraç edildi. Raporda ihraç gerekçesi, "görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması" olarak gösterildi.

Mersin'de 2021'de Yılmaz'ın, aracını durdurduğu için "şerefsiz" diyerek hakaret ettiği ve yapılan disiplin soruşturmasıyla "meslekten çıkarma" cezasına çarptırılan polis memuru Aydoğan ile "24 ay uzun süreli durdurma" cezasına çarptırılan Muhammet Yar'ın, soruşturma raporu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 2021'de Mersin’de dönemin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracının durdurulması ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca yapıldı. Soruşturma raporunda, durdurulan aracın Yılmaz adına kayıtlı olduğunun öğrenilmesine rağmen, olayın cep telefonu ile kayıt altına alınması, olaya ait görüntülerin sosyal medya ve ulusal basında yer almasına ilişkin değerlendirme yer aldı.

Polis memuru Yar'ın, "dur" ikazına uymadığı anonsu yapılan siyah renkli Passat marka aracı durdurduğu ilk andan itibaren usulsüz bir şekilde cep telefonu ile olayın 12 dakika 28 saniyelik görüntü kaydını yaptığı belirtilen raporda, cep telefonu ile kayıt altına almış olduğu görüntüyle sosyal medya ve ulusal basında haber yapıldığı, Yar'ın cep telefonunda bulunan olaya ait usule aykırı çekilen görüntünün muhafaza edilmesi ve üçüncü şahısların eline geçmesinde kusur ve sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Raporda, Aydoğan'ın, ilk andan itibaren Yar'a, olayı kayıt altına alması talimatını verdiği belirtildi. Raporda, Yar'ın usulsüz bir şekilde cep telefonu ile 12 dakika 28 saniyelik görüntü kaydını aldığı, olaya ait görüntüleri Aydoğan'a gönderdiği ve sonrasında sosyal medya ve ulusal basında haber yapıldığı kaydedildi.

Karar yargıya taşınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurumu kararı ile "meslekten çıkarma" cezası alan 3 çocuk babası 32 yıllık polis memuru Aydoğan'ın avukatı Adnan Gündoğdu, kararı, "yürütmeyi durdurma" istemiyle idari yargıya taşıyacaklarını söyledi.