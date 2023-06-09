Yeşil Sol'dan Erdem Aşkan için çağrı: Suçun sorumluları derhal açığa alınmalı

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Hakkari Yüksekova'da uzman çavuşun zırhlı araçla çarptığı Erdem Aşkan'ın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Düşünmez, “Bu suçun sorumluları derhal açığa alınmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Adli ve idari makamlar daha önce yaptıkları gibi olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kollamaktan vazgeçmeli, etkin soruşturmalarla olaylar açığa kavuşturulmalıdır. Bu olayın soruşturması benzerlerinin akıbetine uğratılmamalıdır” dedi.

Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, “Olayın meydana geldiği yolda devletin almadığı önlemler çocuğun yaşam hakkına sebep olmuştur. Zira devlet somut tehlikeler karşısında yaşamın korunması için somut tedbirleri almak zorundadır. Devlet yaşamın korunması gereken çocuğun doğal olmayan nedenlerle ölümüne karşı etkin önlemleri almalıdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı'na çağrı

Faillerin de gerekli cezaları alması için kanuni düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Düşünmez, “Devletin kamu gücünü kullanan kurum ve kişiler bir çocuğun ölümüne neden olmamalı. Devlet önce öldürmeme yükümlülüğünü kendisi yerine getirmelidir. Negatif yükümlülük sadece kasıtlı öldürme halinde değil taksirle öldürme eylemleri için de geçerlidir. Öldürme yasağına kişinin yaşamını tehlikeye atmaktan kaçınma da dahildir” diye konuştu.

Düşünmez, İçişleri Bakanlığı’na Aşkan’ın ölümüyle ilgili soruşturma açması için çağrıda bulunarak, “Bu suçun sorumluları derhal açığa alınmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Adli ve idari makamlar daha önce yaptıkları gibi olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kollamaktan vazgeçmeli, etkin soruşturmalarla olaylar açığa kavuşturulmalıdır. Bu olayın soruşturması benzerlerinin akıbetine uğratılmamalıdır” dedi. (ANKA)