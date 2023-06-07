Yüksekova'da zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Renger tipi zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki E. A. isimli çocuk hayatını kaybetti.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden Van' doğru giden Yüksekova İlçe jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş'un kullandığı zırhlı araç, 5 yaşındaki E.A isimli çocuğa çarptı. Çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken cenazenin Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi
Yaşanan olaya ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken, aracı kullanan Uzman Çavuş'un gözaltına alındığı ifade ediliyor