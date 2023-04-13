'Yeşil Sol Parti'nin seçime sokulmama riski var': Siyasi Partiler Kanunu ne söylüyor?

Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi'nin kurucu genel başkanı ve eski HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından "üç krizin Türkiye'yi beklediğini" ileri sürdü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Yeşil Sol Parti'yi (YSP) 'HDP'nin devamı sayarak' kapatma ihtimalini gündeme getiren Bilgen şunları paylaştı:

"1. HDP kapatılırsa SPK 96 ile 'devamı' sayılarak YSP'nin seçime sokulmaması.

2. Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provokasyonlar.

3. Meclis'le Cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi.

Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı."

Siyasi Partiler Kanunu ne söylüyor?

Bilgen'in bahsettiği Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 96'ncı maddesinde şöyle deniyor:

"Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz."

Kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'teki seçim öncesi kapanması halinde risk almamak için Yeşil Sol Parti listesiyle sandığa gidiyor.

Bilgen, 2014 - 2021 yıllarında HDP’nin eş genel başkan yardımcılığı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyeliği yapmış, iki dönem de milletvekili olmuştu. Aralık 2021’de partiden ayrılan Bilgen, Mart 2022’de SES Partisi'ni kurmuştu.