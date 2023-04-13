Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı

İYİP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulasını paylaştı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi. Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun.#TürkiyeTarihYazacak#AzKaldı pic.twitter.com/654AdiEiUT— Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) April 13, 2023