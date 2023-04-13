Erdoğan'dan 'seçimi kazanacağınıza emin misiniz?' sorusuna yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Hakan, Erdoğan'a "Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu yöneltirken, Erdoğan bu soruya "Ne demek. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın bu yanıtından sonra Ahmet Hakan, "Ama şu ana kadar açılış yaptınız, meydan görmediniz" derken, Erdoğan "Bu açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkandan diyor. Bunu Bağcılar'da ve Pendik'te gördüm" ifadesini kullandı.